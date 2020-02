Fi: Gelmini, 'respingiamo opa Renzi'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la concorrenza di Renzi e Italia viva dobbiamo ribadire che per quel movimento politico non c’è spazio. Italia viva sta cavalcando dei temi che oggettivamente ci riguardano da vicino. Dobbiamo però evidenziare la contraddizione di un leader politico che dice una cosa e fa il contrario. Noi abbiamo fatto la legge obiettivo, lui il codice degli appalti. Noi abbiamo contrastato il reddito di cittadinanza fin dall’inizio, lui l’ha votato. Noi le tasse le abbiamo abbassate, con il governo che lui ha creato sono arrivate plastic tax e sugar tax. Respingeremo l’opa di Renzi sul nostro elettorato". Lo ha affermato Marisatella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, durante l'assemblea dei deputati azzurri.