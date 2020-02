Coronavirus: Salvini a Conte, 'nostre proposte siano valutate senza pregiudizi'

Coronavirus, Di Maio alla stampa estera: l'Italia è sicura

Roma, 27 feb. (askanews) - Basta con la disinformazione che danneggia l'Italia e la sua economia. Questo il messaggio del ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla stampa estera a Roma durante una conferenza stampa insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui ha chiesto ai giornalisti di dare i dati corretti attenendosi ai bollettini ufficiali e far passare il messaggio che in Italia ...