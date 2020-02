Coronavirus: Enac, contattare compagnie per verificare operatività voli

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Alla luce dell’aumento del numero dei Paesi che negli ultimi giorni hanno disposto prescrizioni di ingresso nei propri territori ai passeggeri provenienti dall’Italia, a causa della diffusione del Covid-19 (Coronavirus), l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) consiglia a coloro che stanno per intraprendere un viaggio aereo di consultare preventivamente i siti Viaggiare Sicuri dell'Unità di Crisi della Farnesina e ministero della Salute - sezione dedicata al nuovo coronavirus Covid19 L’Enac, inoltre, invita i passeggeri a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo.