Coronavirus: ordinanza regioni non colpite, 'per chi ha sintomi mascherina e allontani conviventi'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Per chi è in quarantena domiciliare -perché di ritorno dalle aree a rischio epidemiologico da Coronavirus- in caso di comparsa di sintomi deve "avvertire immediatamente l’operatore di Sanità Pubblica; indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale". E' quanto si legge in un passaggio della bozza di ordinanza -in possesso dall'Adnkronos- inviata in queste ore dal governo alle Regioni senza cluster, ovvero che non hanno focolai interni di Coronavirus.