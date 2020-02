Coronavirus: oltre 8mila mascherine per personale Trenord e Atm (2)

(Adnkronos) - Trenord ha comunicato ai sindacati che "sarà potenziata durante le soste nelle stazioni ed i periodi notturni, la pulizia e la sanificazione di materiali e delle cabine di guida, cosi come i locali adibiti ad attività di staff e uffici", riferisce l'Orsa. E una particolare attenzione sarà rivolta al personale di vendita delle località di Malpensa Terminal 1 e 2, Cadorna e Brescia: Trenord "sta valutando la possibilità di mettere, così come richiesto, un mezzo vetro di protezione per i lavoratori, e nel frattempo tutto il personale sarà dotato dei dispositivi di protezione individuali".