Coronavirus: Calderoli, 'basta Conte che parla a sproposito'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "In questo momento di emergenza per il Paese ritengo inopportune le polemiche politiche, tuttavia trovo singolare, e sto utilizzando un eufemismo, che il premier Giuseppe Conte, che per quattro settimane volutamente ha ignorato gli allarmi inviati dai governatori del Nord, ora non solo cerchi di minimizzare una tragedia che è già costata sette vite umane ma arrivi addirittura a tirare fuori frasi tipo ‘l’Italia è più sicura e altri Paesi’". Lo afferma Roberto Calderoli, senatore della Lega e vicepresidente del Senato.

"I numeri in questo momento -aggiunge- dicono che siamo terzi per contagi dopo Cina e Corea del Sud, davanti a questi quasi 300 contagiati, e a sette vittime, bisognerebbe evitare simili frasi e tacere. E già che ci siamo, sarebbe meglio che Conte tacesse anche sulle Regioni del Nord e sugli ospedali del Nord: senza l’eccellenza sanitaria di Lombardia , Veneto e Piemonte la situazione sarebbe molto più grave. Basta polemiche, basta Conte che parla a sproposito".