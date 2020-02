Messina: Galluzzo a Candiani, 'Db è per rispetto patti coalizione' (2)

(Adnkronos) - "Vorrei consigliare al senatore Candiani, che non conosco ma verso il quale nutro rispetto, di studiare meglio l'indole dei siciliani ai quali non piacciono atteggiamenti da censore che potrebbero essere considerati come aria presuntuosa del continente - conclude Galluzzo - Siamo certi che questo non sia il suo auspicio. DiventeràBellissima, a Messina come nel resto della Sicilia, ribadisce la propria volontà di agire nel rispetto reciproco tra tutti gli alleati, Lega compresa".