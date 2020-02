Coronavirus: salgono a tre i casi sospetti a Palermo**

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - Salgono a tre i casi "sospetti" di Coronavirus a Palermo. Alla turista bergamasca di 66 anni ricoverata da ieri all'ospedale Cervello e al marito, risultato negativo al primo tampone e positivo al secondo, si è aggiunto anche un terzo componente del gruppo. I tamponi sono stati inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per la conferma definitiva. Il gruppo di amici - in 30 erano arrivati a Palermo da Bergamo venerdì scorso - si trova in isolamento all'hotel Mercure.