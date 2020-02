Palermo: comandante Cc Carini, 'in chat audio su omicidio ma nessuno si è presentato in caserma'

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - "Ieri nelle chat dei ragazzi girava un audio in cui si commentava quanto successo davanti la discoteca. Non è l'audio dell'omicidio, ma un audio in cui un ragazzo presente al fatto racconta quanto successo. Quello che è singolare è che nessuno si sia presentato in caserma da noi per raccontarci quanto avvenuto". Così il maggiore Rolando Tommasini, comandante della compagnia dei carabinieri di Carini, durante la conferenza stampa per l'arresto di Alberto Pietro Mulè. Il giovane è stato fermato ieri sera per l'omicidio di Paolo La Rosa, accoltellato domenica notte dinanzi la discoteca Millenium di Terrasini.