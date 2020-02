Coronavirus: Borghi (Pd), 'ok a emergenza senza bloccare lavori'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Come avevamo auspicato, la conferenza dei capigruppo della Camera ha compiuto una scelta di buon senso. Sarà possibile infatti procedere alla conversione del decreto che contiene misure urgenti sulla grave emergenza del coronavirus senza che questo significhi il blocco dei lavori parlamentari e quindi l’approvazione del decreto intercettazioni". Lo dichiara il deputato democratico Enrico Borghi, della presidenza del Gruppo, a margine della conferenza dei capigruppo della Camera.

"Credo che in questo modo sia stato accolto l’appello a non alimentare divisioni nelle istituzioni e nel Paese in una fase così difficile che tutti dobbiamo affrontare con serietà a fianco di tanti che stanno compiendo ogni sforzo per dare le giuste risposte all’emergenza”.