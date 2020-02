Corornavirus: Confagricoltura, 'in zona rossa problemi su materie prime e trasporto' (2)

(Adnkronos) - Per le aziende agricole del resto della Lombardia, invece, spiega Confagricoltura, "le preoccupazioni più forti riguardano eventuali rallentamenti che si dovessero verificare sulle piattaforme dei grandi gruppi agroalimentari che sono presenti della zona del Lodigiano. Il blocco di queste realtà produttive, anche solo per 24 ore, determinerebbe gravi ripercussioni anche per il ritiro dei prodotti agricoli in Lombardia e non solo".