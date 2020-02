Coronavirus: Conte, 'terapia d'impatto Italia garantisce tutti nel mondo'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Agli imprenditori voglio dire che il governo è già pronto ed è già al lavoro per misure di pronto intervento. E' evidente che non ci accontenteremo di queste misure di immediato impatto. E' da un pò che sono presidente del Consiglio dei ministri, conosco il sistema e so bene che l'Italia nelle emergenze sa dare il meglio di se". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendo su Skytg24 l'esito della riunione sul coronavirus con i presidenti delle regioni.

"Sapremo trarre tutte le risorse, mentali, fisiche e del sistema produttivo in modo che saremo in grado ci rilanciarci - ha concluso Conte - con una grande terapia d'urto".