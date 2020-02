Coronavirus: smart working automatico in 6 regioni fino al 15 marzo

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La modalità di lavoro agile è applicabile in via automatica fino al 15 marzo 2020 nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti". E' quanto prevede l'articolo 3 del Dpcm emanato per fronteggiare l'emergenza coronavirus. "Gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro", si legge.