Coronavirus: Fraccaro, 'uniformare azioni Regioni, coordinare ordinanze'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Nuova riunione sul Coronavirus nella sede della Protezione Civile con tutti i ministri e le Regioni. L’obiettivo è uniformare le azioni da mettere in campo e i protocolli da adottare, per questo il governo chiede di coordinare le ordinanze dei territori. Evitare la frammentazione e operare in maniera organica è fondamentale per tutelare la salute dei cittadini. Ora serve unità, non alimentare divisioni e tensioni sterili". Lo scrive su Facebook Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

"Tutti, dagli enti locali alle forze politiche, devono fare la propria parte e lavorare con senso di responsabilità, mettendo al bando le polemiche per concentrarsi sulla necessità del Paese di fare sistema. Presto vareremo inoltre le misure a sostegno del tessuto economico e produttivo. Il governo è al lavoro con il massimo impegno per superare questa emergenza", conclude.