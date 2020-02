Benessere Italia, al via Piattaforma della Cabina di Regia

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Giovedì 27 febbraio sarà ufficialmente online la Piattaforma della Cabina di regia Benessere Italia.

"Questo permetterà di favorire la massima sinergia con tutti gli stakeholder, attori protagonisti coinvolti, al fine di trovare una sede comune, un luogo per confrontarsi, per dialogare, per manifestare anche la diversità di vedute, arricchirsi reciprocamente, definendo gli strumenti migliori per realizzare e perseguire gli obiettivi della cabina - si legge in una nota - sostenere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del governo italiano per il Benessere Equo e Sostenibile (Bes) e per l'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (Snsvs), nell’ambito degli impegni sottoscritti dall’Italia con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite".

Alla Piattaforma potranno accedere solo gli utenti accreditati come stakeholder della Cabina di Regia Benessere Italia. Le credenziali infatti verranno inviate dalla segreteria della Cabina alle realtà accreditate.

All’interno della Piattaforma lo stakeholder potrà visionare le ultime news della Cabina, vedere le convocazioni relative al suo ambito, accedere alla consultazione dei materiali, caricare proposte progettuali e contributi.