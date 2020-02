Atlantia: Tedeschini, 'auspicabile accordo con Governo, mantenere regime concessorio' (2)

(Adnkronos) - Per Tedeschini una cosa è certa. "Per il sistema paese sarebbe auspicabile che continuasse il sistema concessorio. Siamo senza soldi e abbiamo limiti di bilancio strettissimi. Se dovesse essere lo Stato a gestire e ad occuparsi della manutenzione delle autostrade si rischierebbe uno sperpero di denaro pubblico che invece va usato in modo più opportuno". Per Tedeschini, poi, "le concessioni non si devono risolvere per ragioni punitive ma guardando all'interesso pubblico".

Il regime concessorio, ribadisce, "permette di non far pesare la gestione e la manutenzione delle autostrade alla collettività. Se l'Italia fosse un paese ricco si potrebbe anche ipotizzare questa soluzione ma di fronte alle nostre scarsissime risorse non sarebbe una soluzione auspicabile". Non è un caso, osserva, "che tutti i paesi europei o quasi privilegiano il regime concessorio anche se con caratteristiche e fisionomie diverse". Pertanto, conclude, "sarebbe auspicabile un accordo che possa mantenere il regime concessorio. Peserebbe di meno sulle risorse pubbliche e quindi sulla collettività. E' una scelta politica. Se poi non si arriva ad un accordo la palla passerà agli avvocati".