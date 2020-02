Risparmio, Greco: "Nel 2020 possibile effetto Pir"

Milano, 20 feb. - (Adnkronos) - “Per come sono stati rimodulati dal governo, i nuovi Pir (Piani individuali di risparmio) portano nuovi incentivi fiscali e maggiore semplicità di investimento, quindi diventeranno strumenti per le Sgr (Società di gestione del risparmio) che sono efficienti da promuovere”. Così Marco Greco, Co-founder & Managing partner di Value Track, società di analisi finanziaria e advisory, ha commentato i nuovi Pir dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2020 a margine del convegno “Nuovi Pir e prospettive per le PMI italiane”, organizzato a Milano da Bper Banca.

Nello studio “Nuovi Pir e prospettive per le Pmi italiane, valutazioni delle Ipo e multipli correnti”, realizzato da Value Track per Bper Banca, si legge che “nel 2020 sarà possibile un effetto Pir, con una plausibile ripetizione di quanto già successo nel 2017, ovvero una sovra performance delle società a media e piccola capitalizzazione (a partire da quelle incluse nell’indice Ftse Star) e nuovo record di numero di Ipo (offerta pubblica iniziale)”, ovvero di nuove quotazioni in Borsa (nel 2019, le Ipo su Borsa Italiana sono state 35).

“Aspettiamo i decreti attuativi della legge di bilancio, ma ci aspettiamo che una volta emanati le Sgr riescano a collocare i risparmi in maniera efficace per gli investitori — ha sottolineato Greco — se ci sarà denaro di investitori professionali e istituzionali, a quel punto ci saranno anche più opportunità per le società che si vogliono quotare di trovare qualcuno che sottoscriva le loro azioni, per cui mi aspetto un migliore incrocio tra domanda e offerta”.