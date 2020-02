Bce: in 2019 utile netto sale a 2,4 mld

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Il bilancio 2019 della Banca centrale europea (Bce), sottoposto a revisione, evidenzia una crescita di 790 milioni di euro dell’utile dell’esercizio, pari a 2,366 mld, principalmente dovuta all’incremento dei redditi del portafoglio in dollari statunitensi e del portafoglio del Programma di acquisto di attività (Paa). Nel 2019 si rilevano interessi attivi netti per 2.686 mln di euro (2.277 mln nel 2018).

Gli interessi attivi netti sulle riserve ufficiali sono aumentati, portandosi a 1.052 mln (862 mln nel 2018), per effetto dei più elevati interessi attivi derivanti dal portafoglio in dollari statunitensi. Quelli generati dal Paa sono aumentati di 316 milioni di euro, raggiungendo 1.136 milioni di euro, soprattutto a seguito dell’incremento delle consistenze medie e del rendimento medio del Programma di acquisto per il settore pubblico (public sector purchase programme, Pspp) rispetto al 2018. Per contro, in seguito ai rimborsi, gli interessi attivi netti maturati sul Programma per il mercato dei titoli finanziari (Securities Markets Programme, SMP) si sono ridotti a 291 milioni di euro (384 milioni nel 2018).

Gli utili realizzati su operazioni finanziarie sono pari a 197 mln di euro (a fronte di perdite realizzate per 77 mln nel 2018), per effetto degli utili da prezzo realizzati sui titoli obbligazionari denominati in dollari statunitensi, il cui valore di mercato ha beneficiato della diminuzione dei rispettivi rendimenti durante l’anno. Le svalutazioni, pari a 20 milioni di euro (69 milioni nel 2018), sono prevalentemente riconducibili alle perdite da prezzo non realizzate su alcuni titoli detenuti nel portafoglio costituito a fronte dei fondi propri e nel portafoglio in dollari statunitensi.