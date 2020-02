Coronavirus, finisce quarantena per italiani a Cecchignola

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - C'è attesa alla cittadella militare della Cecchignola per l’uscita del primo gruppo di italiani rimpatriati da Wuhan, zona focolaio del coronavirus: dopo il periodo di isolamento e stretta sorveglianza sanitaria, potranno tornare finalmente ‘liberi’ e fare ritorno alle loro case. Per l’occasione arriveranno, intorno alle 17, al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito, dove gli alloggi erano stati allestiti, i ministri della Difesa Lorenzo Guerini e della Salute Roberto Speranza. I 55 italiani, rientrati dalla Cina il 3 febbraio con il Boeing KC-767 dell’Aeronautica militare, dopo gli ultimi controlli sanitari, lasceranno la struttura militare della Cecchignola tra la giornata di oggi e domani.

Il 56esimo connazionale che fu rimpatriato con lo stesso volo, un reggiano di 29 anni, risultato in seguito positivo al test del coronavirus, resta ricoverato invece all’ospedale Spallanzani. Intanto prosegue la ‘quarantena’ al Celio per gli otto italiani, rimpatriati con un secondo volo dell’Aeronautica militare il 9 febbraio, mentre allo Spallanzani si trova lo stesso Niccolò, il 17enne rientrato con un terzo volo dell’Aeronautica militare in bio-contenimento dopo che per ben due volte gli era stato impedito di imbarcarsi a causa della febbre.

La cittadella militare della Cecchignola si prepara poi ad accogliere gli italiani che, tra domani pomeriggio e sabato, saranno rimpatriati dalla nave da crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone. Dopo una bonifica degli alloggi e delle aree, l’accoglienza per i nuovi rimpatriati sarà infatti ancora una volta organizzata nella struttura militare di Roma Sud.