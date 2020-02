Air Italy: Durigon, 'governo esca da torpore e salvi occupazione e collegamenti'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Il governo dia risposte concrete ai lavoratori di Air Italy. Siamo davvero preoccupati che tra litigi e tira e molla questa maggioranza non abbia ancora proposto una soluzione concreta in campo aeronautico. Nulla per salvare le migliaia di dipendenti e per garantire collegamenti continui con la Sardegna". Così il deputato della Lega Claudio Durigon in una nota.

Oggi, rileva, "la Lega è scesa in piazza con i governatori Christian Solinas e Attilio Fontana che poi prenderanno parte al tavolo sulla crisi della compagnia aerea al ministero dei Trasporti. La Lega farà di tutto per salvare occupazione e collegamenti con la Sardegna".