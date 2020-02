Mafia: Boccassini, 'se non avessi fatto relazioni su Scarantino oggi avrei tutte le colpe'**

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) - "Se non avessi fatto queste relazioni" sull'attendibilità di Vincenzo Scarantino "oggi avrei avuto le colpe di questo mondo". "Ma con queste relazioni è più complesso...". A dirlo è l'ex Procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini proseguendo la sua deposizione al processo sul depistaggio Borsellino a Caltanissetta. Il riferimento è alle due relazioni che Boccassini ha scritto per esprimere i suoi dubbi sulla credibilità di Scarantino, che con le sue dichiarazioni ha fatto condannare ingiustamente degli imputato per la strage di via D'Amelio.