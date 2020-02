Mafia: Boccassini, 'prima degli interrogatori Tinebra si chiudeva in stanza con Scarantino'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) - "Prima degli interrogatori il Procuratore Tinebra si chiudeva in una stanza, solo, con Vincenzo Scarantino. Non so il tempo preciso ma per un bel po'. Poi Tinebra apriva le porte e si entrava a fare l'interrogatorio". Lo ha rivelato, deponendo al processo sul depistaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio, Ilda Boccassini, l'ex Procuratore aggiunto di Milano. Il periodo era quello dell'inizio estate 1994, quando Scarantino decise di collaborare con la giustizia. Anche se poi le sue dichiarazioni si rivelarono false.