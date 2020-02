Intercettazioni: Renzi, 'oggi non è fiducia a Bonafede'**

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Votare oggi la fiducia al dl intercettazioni "non e' votare la fiducia a un singolo ministro". Lo dice Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Pietro Grasso. "Tra le fonti normative non c'e' ancora Piero Grasso. Le sue valutazioni su cosa è mozione di sfiducia individuale a un ministro o meno si trova nel regolamento del Senato, non nella sua testa. Se vuole vedere come è fatta una mozione di sfiducia non ha che da attendere".