Mafia: Boccassini, 'fin dall'inizio dubbi e perplessità su Scarantino'

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) - "Quando io sono arrivata alla Procura di Caltanissetta, anche parlando con i colleghi che già c'erano e con il capo dell'ufficio e lo stesso dottor Arnaldo La Barbera, i dubbi su Scarantino già c'erano. I dubbi su una persona che non era di spessore, anzi che non era per niente di spessore. Il suo quid, se così possiamo chiamarlo, era una parentela importante in Cosa nostra, però sin dall'inizio, io avevo delle perplessità". Lo ha detto Ilda Boccassini deponendo al processo sul depostaggio sulle indagini sulla strage di via D'Amelio, in corso a Caltanissetta. L'ex Procuratore aggiunto di Milano, da poco in pensione, è collegata in videoconferenza dal Tribunale di Milano, per motivi di salute. Alla sbarra tre poliziotti, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. "Forse all'inizio avevo meno perplessità - dice Boccassini - perché non ero ancora entrata nelle carte, nella mentalità. Io ero lì in attesa, ma anche degli altri nessuno gridava 'ma che bella questa cosa'. Tutti erano con i piedi di piombo su questa cosa. era l'inizio ancora e bisognava andare avanti per vedere se l'indagine portava a qualcosa di più sostanzioso".