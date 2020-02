Mafia: Assoimpresa, 'controllo su economia ancora ben radicato, aziende denuncino'

Palermo, 19 feb. (Adnkronos) - "L'operazione antimafia compiuta ieri nel quartiere Arenella di Palermo dimostra purtroppo che il controllo della criminalità organizzata sull'economia cittadina è ancora forte e ben radicato". Così il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi commenta l'operazione di ieri della Dia di Palermo che ha portato ad otto arresti.

"Ringraziamo gli inquirenti e le forze dell'ordine per l'azione incessante di contrasto che viene portata avanti - aggiunge - e lanciamo un appello ai commercianti: denunciare il pizzo è un obbligo non solo legale ma anche morale, anzitutto verso se stessi. Non sono più accettabili compromissioni e sudditanze di alcun tipo, bisogna ribellarsi usando tutti gli strumenti messi a disposizione dallo Stato".