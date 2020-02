Ue: Conte, rivedere bilancio su lato entrate, tasse su big digitale e inquinatori

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - La proposta sul bilancio europeo che approderà sul tavolo del Consiglio europeo, pur avendo segnato dei passi in avanti rispetto alla precedente, "è insoddisfacente nell'ambito dell'architettura di bilancio: per noi il mezzo per trovare risorse disponibili risiede nella modernizzazione del bilancio dal lato delle entrate", ovvero "nuove forme di finanziamento" che passano anche dalle tasse "alle grandi imprese del settore digitale, di chi sfrutta le differenze tra i Paesi, degli speculatori finanziari, dei grandi inquinatori, intervenendo sul dumping fiscale". Lo ha detto in Aula al Senato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante le comunicazioni in vista del Consiglio europeo straordinario di domani.