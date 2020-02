Giustizia: tavolo P.Chigi, già in queste settimane riforma Csm

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Riforma del Csm già nelle prossime settimane, e dare priorità, a livello parlamentare, a una legge che normi il conflitto di interessi. Ma anche a misure su affido e adozioni. Sono questi alcuni dei punti di approdo a cui è giunto il tavolo sulla giustizia a Palazzo Chigi, l'ultimo della serie di incontri voluti dal premier Giuseppe Conte nell'ambito dell'agenda 2023.

"Si dà impulso all’esame dei disegni di legge di riforma del processo civile e penale e agli investimenti sulla giustizia - spiegano fonti di Palazzo Chigi facendo il punto sull'esito del tavolo - e si lavorerà alla riforma della giustizia tributaria. Le prossime tappe, già in queste settimane, riguarderanno la riforma dei reati agroalimentari e quella del Csm".

"Individuati alcuni temi da affrontare con priorità a livello parlamentare - viene inoltre spiegato - conflitto di interessi e regolazione dell’attività di lobbying, percorsi di reinserimento e rieducazione dei detenuti attraverso la formazione e il lavoro, avvocato in Costituzione, gratuito patrocinio, riforma dell’esame per l’accesso all’avvocatura, magistratura onoraria, affido e adozione, miglioramento procedure di valorizzazione dei beni confiscati alla mafia. È in corso inoltre una riflessione in vista di un possibile intervento in materia di cosiddetto ergastolo ostativo".