Sardine: sabato seconda assemblea a Palermo, 'nuova fase per proposta locale e nazionale'

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Le Sardine palermitane si riorganizzano e fissano per sabato 22 febbraio la loro seconda assemblea pubblica. "Dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria - si legge sulla pagina Facebook del movimento - per le Sardine si è aperta una nuova fase che passa imprescindibilmente da una articolazione organizzativa e strutturale e dall'individuazione di una proposta tematica, locale e nazionale".

"Come sempre - continuano - il miglior modo per farlo è attraverso un pubblico e civile confronto fra chi vuole mettere a disposizione la propria competenza, le proprie esperienze o, più semplicemente, partecipare ad una grande rivoluzione ittica". L'appuntamento è fissato per sabato, alle 14, al Wanderlust di via Lattarini.