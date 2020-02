Governo: Conte, 'preferisco lavorare che alimentare polemiche'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Personalmente ho sempre preferito impiegare tempo e risorse per lavorare e non per alimentare polemiche. E così continuerò a fare, nella convinzione che gli italiani ci guardano e ci giudicano per quello che facciamo e per l’impegno che siamo capaci di profondere nel perseguire il bene comune. Non mi interessa e non ci deve interessare conquistare i titoli dei giornali, ci deve interessare conquistare e meritare la fiducia dei cittadini”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, aprendo il tavolo sulla giustizia e l’informazione a Palazzo Chigi e riassumendo i lavori dei tavoli precedenti.