Sicilia: Sicindustria premia 16 imprese per innovazione

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Ventisei imprese siciliane riceveranno domani, mercoledì 19 febbraio, nella sede di Sicindustria Palermo, un riconoscimento per l’innovazione nell’ambito di 'Open - Break the chain'. L'appuntamento, organizzato con Confindustria e HP, ha l'obiettivo di mettere insieme le imprese di diversi settori, dal turismo all’enogastronomia, passando per l’ict, la moda, la salute. In programma testimonianze di innovazione, di ricerca, di contaminazioni virtuose. Nel corso della giornata sarà presentata anche la tecnologia Multi Fusion Jet, tecnologia di stampa 3D.