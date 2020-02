Palermo: Orlando nomina Messina commissario per emergenza cimiteri

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Sarà Vincenzo Messina, comandante della polizia municipale di Palermo, il commissario per l'emergenza cimiteri. L'incarico, valido fino al 15 luglio, gli è stato conferito dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando che una settimana fa aveva annunciato il nome dell'ex comandante dei caschi bianchi Gabriele Marchese come commissario. A fare cambiare idea al primo cittadino sarebbe stato proprio la richiesta di Marchese di voler tornare alla guida del comando di via Dogali dal quale era stato rimosso a giugno dello scorso anno.