Governo: il cantante Bugo, 'Renzi dovrebbe andarsene, come ho fatto io con Morgan'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Se andiamo più d'accordo io e Morgan oppure Renzi e Conte? Secondo me Renzi e Conte, e questo dice già tutto...” A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Cristian Bugatti, il cantautore meglio noto come Bugo, che oggi è intervenuto alla trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

E quali sono i ruoli? “E' ovvio che Renzi è quello che va...”, ha scherzato Bugo a Un Giorno da Pecora. Consiglierebbe a Renzi di fare come lei ed andarsene? “Non ho una inclinazione politica particolare. Ma se me lo chiedete secondo me dovrebbe andare. A mio avviso quando tu hai delle situazioni che sono intollerabili e hai dei valori, non è necessario rimanere, forse si ha più carattere ad andarsene”.

Meglio lasciare che lamentarsi ogni giorno quindi. “Certo. Io mi sono mai lamentato di quel che sta succedendo? Non ho fatto nemmeno una dichiarazione. Lamentarsi è una di quelle cose che trovo più stancanti della mentalità italiana”.