Famiglia: Taverna, 'bonus nido tra misure concrete che servono'

Roma, 18 feb . Adnkronos) - "Le famiglie da ieri possono fare domanda per il bonus asili nido. Questa è una di quelle misure che mi rendono orgogliosa. Ma non solo, oltre ad aver raddoppiato questo bonus che da 1.500 arriverà fino a 3 mila euro, abbiamo messo anche 2,5 miliardi per costruire nuovi asili, confermato il bonus bebè per i nuovi nati. E poi prevediamo 400 euro l'anno per l'acquisto di latte artificiale per aiutare le mamme che sono affette da condizioni patologiche che impediscono di allattare. Ecco, la buona politica è questa. La buona politica è rispondere alle esigenze dei cittadini". Così, in una nota, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 Stelle.