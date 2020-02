Ferrero approva bilancio 2019, fatturato consolidato a 11,4 mld

Torino, 18 feb. - (Adnkronos) - Ferrero International S.A., società capogruppo del Gruppo Ferrero, ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio 2019 che si e’ chiuso lo scorso 31 agosto con fatturato consolidato di 11,4 miliardi di euro, in crescita del + 6,2% rispetto all'anno precedente, che aveva registrato un fatturato consolidato di 10,7 miliardi di euro. Al 31 agosto 2019 il Gruppo era costituito da 104 società consolidate a livello mondiale e 31 stabilimenti produttivi. I prodotti del Gruppo Ferrero sono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi.

Le vendite di prodotti finiti sono aumentate di circa il 6% trainate dai mercati di Germania, Francia e Stati Uniti. I prodotti che hanno maggiormente contribuito alla crescita di fatturato sono stati principalmente Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Bueno, i prodotti freschi e quelli da ricorrenza. Inoltre, le vendite sono aumentate anche a grazie al lancio di nuovi prodotti come Nutella Biscuits e Kinder Cards in alcuni mercati. L’organico medio del Gruppo nel 2018/2019 è stato di 33.003 unità, in aumento rispetto ai 31.748 dipendenti nel 2017/2018.

L’organico al 31 agosto 2019 ammontava a 36.372 dipendenti, in aumento rispetto ai 35.146 al 31 agosto 2018. Nonostante le incertezze globali, le sfide e i trend del settore industriale, il Gruppo, di cui Giovanni Ferrero è il presidente esecutivo e Lapo Civiletti il ceo, si legge in una nota, è stato in grado di accrescere la propria performance durante il 2018/2019. Il Gruppo Ferrero ha continuato a sostenere gli investimenti nei suoi marchi iconici, mantenendo un alto livello di reddito operativo e rafforzando contestualmente le attività interne di R&D.

In particolare, prosegue la nota, il gruppo, ha continuato anche quest'anno ad investire nel miglioramento e nell'ampliamento di stabilimenti, impianti e attrezzature, in linea con i propri impegni imprenditoriali e sociali, e in costante applicazione delle proprie strategie aziendali. Queste hanno portato a miglioramenti continui nella qualità e nella competitività del portafoglio prodotti, prestando particolare attenzione alla freschezza del prodotto, alla sicurezza alimentare e all'ambiente, temi su cui il Gruppo Ferrero è fortemente impegnato.

Il Gruppo ha sostenuto la propria strategia di sviluppo tecnologico attraverso l'espansione della propria capacità produttiva, con investimenti totali di 663 milioni di euro. Sull'ammontare totale degli investimenti la parte più significativa è stata focalizzata su immobili, impianti e macchinari (580 milioni di euro) principalmente in Italia, Germania, Canada, Polonia, Belgio e per il completamento del nuovo edificio dell’Headquarter in Lussemburgo.

A luglio 2019 il Gruppo ha finalizzato l’acquisizione da Kellogg Company di un importante portafoglio di marchi nella categoria dei biscotti, tra cui il marchio iconico di biscotti Keebler, i biscotti top selling nel consumo "on the go" Famous Amos, il marchio di biscotti premium per famiglie Mother's e i biscotti senza zucchero Murray, così come Little Brownie Bakers, fornitore di biscotti per le Girl Scouts.

Sempre lo scorso 2019 il Gruppo Ferrero ha completato l'acquisizione della quota di maggioranza del gruppo Ice Cream Factory Comaker (Icfc), società spagnola attiva nella produzione e distribuzione di gelati ‘private label’rivolti principalmente ai rivenditori e al food service.