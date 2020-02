Sicilia: 25 borse di studio a giovani musicisti della 'Brass Youth Jazz Orchestra'

Palermo, 18 feb. (Adnkronos) - Venticinque borse di studio, da 500 euro ciascuna, per i componenti più meritevoli della 'Brass Youth Jazz Orchestra'. A finanziarle è la fondazione 'The Brass Group' che si adopera per la formazione dei giovani musicisti. La cerimonia di consegna si terrà domani, mercoledì 19 febbraio, alle 18.30. al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, alla presenza, fra gli altri dell'assessore regionale allo Spettacolo Manlio Messina e del presidente del Brass il maestro Ignazio Garsia.

"Sono decisamente convinto - dice Ignazio Garsia - che la Brass Youth Jazz Orchestra possa essere il fulcro del futuro di questi ragazzi e che lo sforzo nel quale stiamo investendo risorse umane ed artistiche debba mirare a raggiungere dignità professionale pari a quella degli altri generi musicali". "Sono molto felice di partecipare alla cerimonia di consegna delle borse di studio ai giovani del Brass Group - sottolinea l'assessore Messina - una Fondazione che come assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo seguiamo da sempre con grande interesse per il suo alto valore culturale nella diffusione della musica e per il contributo straordinario che offre in termini di formazione ai giovani che grazie a questa importante scuola diventano talenti".