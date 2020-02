Intesa Sp: Messina, 'operazione in linea con aspettative Bce'

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - Andrea Enria, presidente del consiglio di sorveglianza della Bce, “è stato chiaro sulla necessità di consolidamento” del settore bancario. “Il consolidamento è una priorità, ma va guidato da sinergie e basi e condizioni robuste. Il consolidamento non è una questione solamente transfrontaliera ma anche domestica e bisogna creare dei campioni”. Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti. L’operazione su Ubi “è completamente in linea con le aspettative delle autorità di vigilanza”, ha aggiunto.