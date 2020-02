Intesa Sp: Messina, 'Italia prima a muoversi in consolidamento banche in Europa'

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - L’integrazione fra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, se verrà realizzata, "fa partire il consolidamento bancario in Europa. Sono orgoglioso che l’Italia si muova per prima". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti. "Ovviamente -ha sottolineato Messina- è impossibile che una banca fra le migliori in Europa possa fare un'operazione del genere senza colloqui con il supervisore".