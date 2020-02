Iv: Calenda, 'niente in comune con Renzi'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Renzi dice 'Io non voglio stare coi 5 Stelle' e sta coi 5 Stelle, cerca di far saltare il governo la mattina e il pomeriggio vota i provvedimenti del governo. E’ un modo di fare politica che non posso vedere. Non ho niente in comune con lui e non è il percorso che stiamo facendo con Azione”. Così Carlo Calenda in un'intervista a Radio Radio.