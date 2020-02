Libia: a tavolo P.Chigi Leu e Iv chiedono di cambiare il memorandum**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, al tavolo sulla sicurezza e l'immigrazione in corso a Palazzo Chigi e presieduto dal premier Giuseppe Conte da Italia Viva e Leu è giunta anche la richiesta di cambiare il memorandum sulla Libia sui migranti. L'intesa, firmata il 2 febbraio 2017, si è rinnovata automaticamente il 2 febbraio di quest’anno per altri tre anni, seppur dal governo italiano sia giunta la proposta alle autorità libiche di rivedere e aggiornare l'accordo bilaterale. Ora al tavolo, tutt'ora in corso, Iv e Leu avrebbero chiesto un'accelerazione e una modifica sostanziale del memorandum.