Governo: Sereni, 'basta polemiche, lavoro di squadra e risultati arrivano' (2)

(Adnkronos) - Sereni elenca i risultati dell’esecutivo tra cui quelli sul fronte della politica estera: "L’Italia è tornata pienamente protagonista nel difficilissimo scenario della Libia, come ha dimostrato il vertice tenutosi ieri a Monaco che non a caso ha affidato al nostro Paese il compito di co-presiedere il Comitato che ha l’obiettivo di monitorare l’attuazione delle conclusioni dell’incontro di Berlino".

Sereni ricorda poi che “nei tavoli tematici convocati dal Presidente Conte i Ministri, i gruppi parlamentari e i partiti della maggioranza (tutti, IV inclusa) discutono in maniera costruttiva e proficua di come aggiornare l’agenda di Governo”, per concludere che “quando si fa un gioco di squadra, quando si mettono da parte i personalismi, quando ci si libera dell’ossessione dei sondaggi i risultati positivi arrivano e sono visibili”.