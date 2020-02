Alstom: acquista Bombardier Transport per circa 6 mld**

Parigi, 17 feb. (Adnkronos) - Alstom ha firmato un protocollo d'intesa con Bombardier e la Caisse de Dépots et placement du Québec (Cdpq) per l'acquisto di Bombardier Transport, la controllata del gruppo canadese che opera nel settore ferroviario. Il prezzo di acquisizione per il 100% del capitale di Bombardier Transport sarà compreso tra 5,8 e 6,2 miliardi di euro. Lo rende noto Alstom in un comunicato. Al termine dell'operazione Cdpq che deteneva il 32,5% di Bombardier Transport diventerà l'azionista di riferimento di Alstom con il 18% circa.