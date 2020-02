Governo: Provenzano, 'Iv faccia verifica con se stessa'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Ho visto che ci sono richieste di verifiche nel governo, ma io dico che la verifica Iv la deve fare con se stessa: se ci crede o meno, se vuole andare avanti o meno. La polemica politica può avere anche dei toni aspri, lo faccio anche io, ma non bisogna mai scadere nelle offese personali”. Lo dice a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1, Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud e la coesione territoriale.

“Io -aggiunge- non condividevo la riforma Bonafede fatta nel governo gialloverde ma questo non deve mai scadere nelle offese personali che sono arrivate al ministro. Anche oggi vedo continui insulti, questo dileggio è insopportabile per chiunque”.