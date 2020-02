Campania: D'Incà, 'Costa nome giusto per ampio schieramento per svolta radicale'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Sono felice per la scelta di costruire intorno al nome di Sergio Costa un progetto comune in grado di rilanciare la Campania sui temi dell’ambiente, della legalità, dei beni comuni. Costa è uno degli esponenti di spicco di questo Governo e sono certo che la sua tenacia e la sua visione ampia e senza pregiudizi siano elementi fondamentali per provare a costruire un’area che catalizzi le energie migliori della Campania e di tutto il Paese. Il suo è il nome giusto per mettere d’accordo il più ampio schieramento di forze che vogliono lavorare a un cambio radicale per la regione". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà, del M5S.

"Ringrazio Valeria Ciarambino per l’enorme lavoro svolto e per la generosità dimostrata nel proporre il nome di Costa. Sono certo che Sergio saprà interpretare al meglio questa volontà di cambiamento attraendo il consenso dei campani", aggiunge l'esponente M5S.