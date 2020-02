Governo: Scalfarotto, ''sciatore pakistano'? parole Castaldi inammissibili'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non credo sia ammissibile che un sottosegretario di Stato, e per di più ai rapporti con il Parlamento, si esprima così. La Costituzione richiederebbe a chi ricopre funzioni pubbliche disciplina e onore: sull’onore non indago, ma la disciplina è andata totalmente perduta". Lo scrive Ivan Scalfarotto di Iv, sottosegretario agli Esteri, replicando al tweet di Gianluca Castaldi dei 5 Stelle. "Informo lo 'sciatore pakistano' -ha scritto il sottosegretario M5S ai Rapporti con il Parlamento- che qua stiamo lavorando sodo e anche sulle intercettazioni andiamo dritti! Si goda la vacanza, potrebbe essere una delle ultime a spese degli italiani".