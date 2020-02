Intercettazioni: Sisto (Fi), 'continuiamo a batterci contro giustizialismo'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non bastava il barbaro uso del decreto legge in materia di intercettazioni: per completare il quadro si prospetta anche una indegna fiducia. Dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, Bonafede, a braccetto con il Pd, intende così consegnare ai pm lo scettro della decisione sulle intercettazioni rilevanti o meno. Ancora una volta la difesa ne esce umiliata e i diritti dei cittadini diventano un inutile orpello". Lo afferma il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

"L'uso dei trojan e delle intercettazioni -aggiunge- dovrebbe essere ancorato a valutazioni che non siano in balìa della discrezionalità di chi le dispone, così come si dovrebbe intervenire duramente sulla diffusione di notizie che dovrebbero rimanere riservate. Al contrario, il governo ha scelto di sacrificare la privacy sull'altare di quel giustizialismo scellerato contro il quale continueremo a batterci con tutte le nostre forze".