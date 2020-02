Governo: al via a P.Chigi tavolo su sicurezza e immigrazione

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - E' il terzo tavolo delle giornata, ma indubbiamente il più atteso. E' appena iniziata a Palazzo Chigi, con mezz'ora di ritardo rispetto al calendario, la riunione su Sicurezza e immigrazione, nell'ambito dell'Agenda 2023. Con il premier Giuseppe Conte, presenti il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e i viceministri Vito Crimi e Matteo Mauri, il responsabile della Difesa Lorenzo Guerini, il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano e Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Sul fronte parlamentare, presenti la senatrice M5S Alessandra Riccardi, per i dem l'ex ministra Roberta Pinotti, per Iv Gennaro Migliore e Laura Garavini, per Leu Nicola Fratoianni e Loredana De Petris.