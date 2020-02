Campania: Di Maio, 'Costa per cambiare, scelta ora è tra passato e futuro'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Valeria Ciarambino sarà una risorsa preziosa per i prossimi anni nelle istituzioni regionali. Oggi ha dimostrato grande visione e amore per la sua terra. Sergio Costa è il nostro ministro dell’Ambiente, è stato il generale che ha scoperto la Terra dei Fuochi e che sta cambiando le politiche ambientali di questo Paese. Adesso sta a tutti gli interlocutori che vogliono cambiare questa terra, decidere. Tutti hanno una possibilità adesso: passato o futuro, a voi la scelta”. Così Luigi Di Maio, da Bruxelles, interpellato telefonicamente dall’Adnkronos sulle prossime regionali in Campania.