Iv: Renzi, 'mercoledì dirò la mia in tv e poi presentazione 'Italia Shock'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Visto che non riusciamo a farlo sui tanti media che assumono per verità assoluta la linea di Palazzo Chigi, lo faremo dove ci hanno invitato: sarò a Porta a Porta, mercoledì 19 febbraio alle 23.30. Non perdete Porta a Porta mercoledì sera, diremo le cose come stanno sul serio". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

Quanto al piano 'Italia Shock', "sarà presentato giovedì 20 febbraio, con una conferenza stampa in Parlamento. Ci sarò anche io".