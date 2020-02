Mafia: operazione 'Scrigno', rinviato a giudizio ex deputato Ars Ruggirello

Palermo, 17 feb. (Adnkronos) - Rinviato a giudizio l'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello, accusato di associazione mafiosa. Il processo prenderà il via il prossimo 8 aprile davanti al tribunale di Trapani. Con l'ex parlamentare, che si trova in carcere da un anno, sono state rinviate a giudizio altre otto persone coinvolte nell'operazione 'Scrigno' coordinata dalla Dda di Palermo. Secondo l'accusa alle regionale del 2017 Ruggirello avrebbe promesso soldi a persone ritenute vicine a Cosa nostra, in cambio di voti. Alla fine non fu eletto.