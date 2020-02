Iv: Renzi, 'per due giorni su sci permesso a tribunale antirenzismo?'

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Avevo preso l’impegno di incontrare il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, il Capo dell’Esercito a Islamabad assieme all’ex premier spagnolo José María Aznar". Lo scrive Matteo Renzi a proposito del suo viaggio in Pakistan.

"Un politico degno di questo nome ha anche relazioni internazionali. Se ad altri non capita non so che farci. Poi, con alcuni amici, siamo andati due giorni a sciare a 4.000 metri, in luoghi bellissimi. Posso fare due giorni sugli sci o devo chiedere il permesso al Tribunale dell’antirenzismo?".